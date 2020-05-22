Пепел поднялся на 4,5 км: в Италии проснулся вулкан Этна. Впечатляющие фото и видео

На итальянском острове Сицилия вулкан Этна выбросил столб пепла на высоту 4,5 км.

Как сообщает агентство ANSA, в ночь с 21 на 22 мая сейсмологи зафиксировали активность в Новом юго-восточном кратере. Выброс пепла продолжался около трех часов, а после облако рассеялось на юго-запад.

"Амплитуда вулканического дрожания уменьшается и составляет в настоящее время средние значения. Источник тремора находится в районе Нового юго-восточного кратера на средней глубине 2,8 км над уровнем моря", – сообщили сейсмологи.

Инциденту присвоили оранжевый код авиационной опасности, так как даже вулканические частицы могут вызвать возгорание двигателя самолета. Однако работа ближайших аэропортов не остановлена.

В Италии проснулся вулкан Этна ANSA

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В Италии проснулся вулкан Этна Instagram @terremoti.italia

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что когда вулкан Этна просыпался в 2019 году, то власти решили закрыть два сектора над аэропортом Катании.

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