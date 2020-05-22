Главная Новости
22 мая • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Пепел поднялся на 4,5 км: в Италии проснулся вулкан Этна. Впечатляющие фото и видео

2.8т
Читать материал на украинском

На итальянском острове Сицилия вулкан Этна выбросил столб пепла на высоту 4,5 км.

Как сообщает агентство ANSA, в ночь с 21 на 22 мая сейсмологи зафиксировали активность в Новом юго-восточном кратере. Выброс пепла продолжался около трех часов, а после облако рассеялось на юго-запад.

"Амплитуда вулканического дрожания уменьшается и составляет в настоящее время средние значения. Источник тремора находится в районе Нового юго-восточного кратера на средней глубине 2,8 км над уровнем моря", – сообщили сейсмологи.

Инциденту присвоили оранжевый код авиационной опасности, так как даже вулканические частицы могут вызвать возгорание двигателя самолета. Однако работа ближайших аэропортов не остановлена.

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

ANSA

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

notizie.it

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter @momentidistallo

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Instagram @terremoti.italia

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что когда вулкан Этна просыпался в 2019 году, то власти решили закрыть два сектора над аэропортом Катании.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Италия
Тег
вулкан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 148.

    Вылечились: 6585. Умерли: 588.

  • В мире заболели более 5,1 млн человек, погибли – 332 тысяч.

  • Половина областей Украины оказались не готовы к ослаблению карантина – Минздрав показал список.

  • Россия побила новый антирекорд по смертности от COVID-19.

  • Ученые выявили новую особенность поражения коронавирусом легких – болезнь нарушает свертываемость крови.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги