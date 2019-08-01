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Папа Римский отшил Путина: что произошло

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Посольство Ватикана в России опровергло информацию о визите Папы Римского Франциска в Москву на празднования Дня Победы 9 мая 2020 года.

В апостольской нунциатуре в РФ назвали это слухами, передает "Интерфакс".

"До апостольской нунциатуры в Российской Федерации не доходило подобных слухов", — заявили в секретариате нунция.

Владимир Путин и Папа Римский

Владимир Путин и Папа Римский

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Ранее Франциск выражал пожелание посетить Россию. Об этом понтифик заявлял по дороге в Софию, где был с апостольским визитом. "Я должен заехать в Россию", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля президент России Владимир Путин провел в Риме (Италия) встречу с Папой Римским Франциском и нарвался на гнев сети.

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Папа Римский Владимир Путин
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
порядочные люди с гав..ом не имеют дело! путин убил в боинге 298 человек и 80 из них Дети!
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