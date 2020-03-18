"Это не конец света": израильские медики резко изменили мнение о пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса оказалась более легкой, чем ранее предполагалось. Этому отчасти способствуют карантинные меры, которые снизили нагрузку на систему здравоохранения.

Ведущие израильские медики в интервью РИА Новости заявили, что в 84% случаев болезнь протекает легко, а для 16% она переходит в тяжелую форму. И всего от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света. Это болезнь, которая в 84% случаев протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ. Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубей в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", – отметил заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер", профессор Афек Арнон.

В Израиле во вторник число диагностированных случаев коронавируса превысило 324. Пять больных находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии больница "Шиба" стала основным центром, где в настоящий момент лечение проходят десятки заболевших COVID-2019.

"Шиба была первым медицинским центром, в котором был создан первый национальный центр для больных коронавирусом. Мы построили его за пределами больницы для того, чтобы отделить больных коронавирусом от остальных пациентов. Сначала это был карантинный центр для приехавших с лайнера Diamond Princess, а сейчас это центр для больных коронавирусом. Сейчас там могут находиться более 40 больных, в том числе есть 4 места для пациентов в тяжелом состоянии", – рассказал Арнон.

Он отметил, что сейчас в больнице оборудуется специальный корпус для тяжелобольных, а поступающие в больницу с подозрением на коронавирус пациенты не пересекаются с другими: для них организован отдельный приемный покой, а переоборудованные корпуса находятся на отдалении от других отделений.

Профессор считает, что основная опасность состоит в отсутствии вакцины. Это, по его мнению, привело к скачку заболеваемости в Италии, где система здравоохранения не справилась с возросшей нагрузкой.

"В Италии в одночасье заболело очень много людей, был пик. И поэтому итальянская система здравоохранения не смогла с этим справиться, хотя и она в целом хорошая. Мы хотим справиться с этим с помощью карантина. Поэтому людям ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами карантина", – заявил замдиректора больницы.

Директор отдела Международных связей минздрава Израиля доктор Ашер Сальмон подчеркнул, что эффективным средством снижения нагрузки на систему здравоохранения является карантин.

"Карантин важен, чтобы замедлить скорость распространения эпидемии. С одной стороны мы дадим возможность продохнуть больницам, во-вторых, мы приблизимся к лету. А мы надеемся, что это сезонный вирус и летом его активность снизится. А в-третьих, возможно, появятся новые лекарства и вакцина. Поэтому очень важно снизить волну больных сейчас", – рассказал Сальмон.

Представители системы здравоохранения Израиля предупреждают, что в случае резкого увеличения числа больных карантинные меры могут быть ужесточены, а людям пожилого возраста, входящим в группу риска, уже сейчас не стоит покидать дом и появляться в людных местах без крайней необходимости.

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