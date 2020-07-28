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Пандемия COVID-19 в мире усиливается: статистика на 28 июля. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко
Мир
1,5 т.
Пандемия COVID-19 в мире усиливается

Пандемия COVID-19 в мире усиливается.

По состоянию на вторник, 28 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 16,6 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 218 тыс. новых инфицированных.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 усиливается все больше. За последние шесть недель количество заболевших практически удвоилось.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 16,6 млн человек в мире.

Коронавирусом заразились более 16,6 млн человек в мире. worldometers.info

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразились 65 656 человек. Умерли 1616 пациентов, выздоровели – 36 122.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,4 млн), Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (больше 1,4 млн).

  • Европейские страны ведут активную подготовку ко второй волне коронавируса на фоне роста новых случаев заболевания. Рассматривается возможность возвращения некоторых ограничений.

  • Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайный комитет для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом. covid19.rnbo.gov.ua

Карта распространения коронавируса в Украине.

Карта распространения коронавируса в Украине. covid19.rnbo.gov.ua

Главное за 28 июля:

06:30 – В Британии впервые коронавирус подтвердили у домашней кошки. Врач рассказала об опасности инцидента.

05:00 – Женщины-лидеры стран оказались успешнее в борьбе с пандемией коронавируса.

01:44 – Американец Грег Гарфилд 64 дня провел в калифорнийской больнице, борясь с коронавирусом. В итоге он потерял почти все пальцы рук, однако выжил.

01:03 – В Ривненской области COVID-19 за сутки обнаружен еще у 50 человек, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

За все время эпидемии в регионе заболели 5 784 человека.

00:20 – Уровень бедности в Латинской Америке после пандемии коронавируса вырастет. По словам президента Межамериканского банка развития Луиса Альберто Морено, в 2020 году экономический спад в регионе составит 8-10%.

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