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Палестина ударила по Израилю ракетой и попала в дом с детьми: все подробности

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Израильские военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля.

"После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю", — сообщает армейская пресс-служба.

Как выяснилось, ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, где проживает семья с детьми. Здание загорелось.

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Палестина ударила по Израилю ракетой и попала в дом с детьми: все подробности

Скриншот с видео

В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе и дети, передает ТАСС.

"Медики оказывают помощь шестерым жителям, включая женщину в возрасте 50 лет, которая получила ранения средней степени тяжести. Мужчина, женщина и ребенок получили легкие ранения", — сообщила медицинская служба "Маген Давид адом".

Палестина ударила по Израилю ракетой и попала в дом с детьми: все подробности

Скриншот с видео

Еще несколько человек получили травмы во время эвакуации в убежище.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

После этого Израиль объявил о начале атак по целям в Секторе Газа. Позже Армия Израиля сообщила, что поразила 100 военных целей ХАМАС.

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Израиль
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