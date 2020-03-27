Озоновый слой Земли начал быстро восстанавливаться: как это выглядит

Озоновая дыра над Антарктидой продолжает уменьшаться, что приводит к изменениям в циркуляции потока воздуха над поверхностью Земли, который вызывает ветры.

Как говорится в исследовании климатологов, опубликованном в журнале Nature, атмосферные изменения остановлены и обращены вспять благодаря Монреальскому протоколу, ограничивающему выбросы веществ, которые разрушают озоновый слой (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Как за последние годы уменьшалась озоновая дыра dailymail.co.uk

Озоновая дыра над Южным полюсом Земли впервые была обнаружена в 1985 году. Она ежегодно появлялась в августе и затягивалась к декабрю. Такое истощение озонового слоя приводило к охлаждению воздуха, что, в свою очередь, усиливало полярные вихри.

Это меняло характер дождевых осадков и океанических течений в южном полушарии и вызывало сильную засуху в таких странах, как Австралия.

Монреальский протокол 1987 года прекратил производство озоноразрушающих веществ, таких как хлорфторуглероды (ХФУ). Начиная примерно с 2000 года, концентрации этих химических веществ в стратосфере начали снижаться.

Исследователи использовали ряд компьютерных симуляций, чтобы показать, что реактивный поток перестал двигаться на юг в тот момент, когда озоновая дыра стала затягиваться. Если тенденция сохранится, то это может вернуть дожди в Австралию.

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году озоновая дыра над Антарктидой стала наименьшей за последние 30 лет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!