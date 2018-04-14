Ответ за Сирию: Россия экстренно созвала на заседание соседние страны

Россия созвала заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности из-за удара США и союзников по Сирии.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, передает РИА Новости.

"Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской арабской республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", США и союзники атаковали Сирию рано утром 14 апреля.