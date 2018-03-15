Отравление Скрипаля: британский министр посоветовал России "отойти и заткнуться"

России следует "отойти и заткнуться", а не готовить ответные меры на высылку своих дипломатов из Лондона.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая на вопрос о возможных мерах со стороны Кремля, сообщает Sky News.

"Что мы будем делать? Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что сделали мы. То, что Россия сделала в Солсбери (отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля – ред.), абсолютно ужасно и возмутительно. Мы ответили на это. Если честно, Россия должна отойти и заткнуться", – сказал Уильямсон.

По его словам, Лондон рассмотрит различные варианты в случае ответных действий РФ, однако "пока рано спекулировать на этой теме".

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF — Sky News (@SkyNews) 15 марта 2018 г.

Уильямсон также подчеркнул, что отношения между странами "исключительно охладились в последнее время".

Напомним, Сергей Скрипаль был сотрудником ГРУ, где проработал до 1999 года. В 1995 году он был завербован спецслужбами Великобритании. В 2006 году российский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаля помиловали и передали США.

Он был отравлен вместе со своей дочерью 4 марта в городе Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлением Скрипаля.

14 марта Мэй объявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела.

В ответ российская сторона заявила о намерении выслать британских дипломатов.