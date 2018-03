Отравление Скрипаля: британский министр посоветовал России "отойти и заткнуться"

России следует "отойти и заткнуться", а не готовить ответные меры на высылку своих дипломатов из Лондона.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая на вопрос о возможных мерах со стороны Кремля, сообщает Sky News.

"Что мы будем делать? Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что сделали мы. То, что Россия сделала в Солсбери (отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля – ред.), абсолютно ужасно и возмутительно. Мы ответили на это. Если честно, Россия должна отойти и заткнуться", – сказал Уильямсон.

По его словам, Лондон рассмотрит различные варианты в случае ответных действий РФ, однако "пока рано спекулировать на этой теме".

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF