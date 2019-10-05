Отравление Скрипалей: всплыли скандальные факты о Трампе и России

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре летом 2018 года с Терезой Мэй, которая на то время занимала пост премьера Великобритании, оспаривал ее версии о причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщается в материале Thе Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

"Он оспаривал вывод ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления российского шпиона на британской территории", – пишет газета.

Данальд Трамп и Тереза Мэй DW

При этом журналисты навели данные о разговорах председателя Белого дома с иностранными лидерами.

"Трамп был совершенно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", – заявил один из источников издания.

"Добрые 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности властей РФ – Ред.), а также на ответы Трампа, заявлявшего, что он в этом не уверен", – подчеркнул он.

Несмотря на это, как известно, США все-таки ввели два раунда санкций против РФ по "делу Скрипалей".

Сергей и Юлия Скрипали Обозреватель

Приметно, что американское издание The Washington Post входит в перечень СМИ США, которых Трамп обвиняет в публикации фейковых новостей, лживой информации и в выдумывании ее источников, сообщает "Интерфакс".

Известно, что после публикации телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, демократы обвинили его в оказании давления на украинского главу. Это и обострило интерес СМИ к его разговорам с иностранными лидерами.

Как сообщалось ранее, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых — Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал