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Алексей Широпаев
Алексей Широпаев
Поэт, публицистВсе статьи автора

Отравители: власть чтит и помнит палачей

12.5т

Обвинения со стороны Запада в адрес Москвы по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери – это самое естественное, что только может быть в этой ситуации. Запад реагирует в соответствии с фактами и той репутацией, которая есть у ВЧК-ФСБ и вообще у путинской России как преемницы СССР. Нынешние сотрудники российской госбезопасности именуют себя чекистами и открыто гордятся своей родословной. А ведь всем известно, что вся история Лубянки, с самого начала – это, наряду с историей массового террора, ещё и история тайных спецопераций по устранению неугодных как внутри страны, так и за рубежом. Окинем взором.

В 1926 году в Париже был убит Симон Петлюра. Непосредственным исполнителем стал Самуил Шварцбард, лично мстивший Головному атаману за его якобы "антисемитизм", однако есть веские свидетельства о причастности к этому убийству ГПУ. В 1930 году в Париже агентами ИНО ОГПУ под руководством Якова Серебрянского был похищен руководитель РОВС генерал Кутепов, а в 1937-м, там же – его преемник генерал Миллер. В 1938-м, в Роттердаме чекист-диверсант Судоплатов убил известного украинского националиста Евгения Коновальца.

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В 1940 году чекист Меркадер убивает в Мексике Льва Троцкого (операцией руководили упомянутый Судоплатов и шпион-диверсант Наум Эйтингон, причастный также и к похищениям генералов Кутепова и Миллера). В 1946 году Судоплатов и Эйтингон организовали в Саратове убийство украинского политического деятеля Шумского, находившегося там в ссылке. В 1948 году те же двое организовали отравление епископа греко-католической церкви Теодора Ромжи в Закарпатье. В том же 1948 году в Минске агенты МГБ убили артиста Соломона Михоэлса, инсценировав несчастный случай. В 1954 году в Западном Берлине советскими агентами был похищен один из лидеров НТС Александр Трушнович (он погиб при похищении).

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В том же 1954-м Лубянка в ФРГ пыталась убить ещё одного руководителя НТС – Георгия Околовича, однако операция сорвалась: агент-диверсант Хохлов всё рассказал Околовичу и остался на Западе (Хохлова потом пытались отравить таллием). В 1959 году в Мюнхене агент КГБ при помощи яда убил виднейшего деятеля украинского национально-освободительного движения Степана Бандеру. В 1971 году КГБ попытался в Новочеркасске отравить Александра Солженицына – ему сделали незаметный укол рицина. В 1978 году в Лондоне был отравлен болгарский диссидент Георгий Марков (совместная операция советского и болгарского Комитетов госбезопасности, Марков погиб от укола спецзонтиком).

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В 2006 году в том же Лондоне, как установил британский суд – рукой посланца из Москвы отравлен бывший подполковник ФСБ, диссидент Александр Литвиненко. Наверняка этот перечень можно дополнить. Скажем, новостью об удушении (опять же в Лондоне) соратника Бориса Березовского – Николая Глушкова? Лондон стал для нынешних русских эмигрантов столь же небезопасен, как когда-то Париж – для белоэмигрантов. Или перечнем чекистов-перебежчиков, ликвидированных мстительной Лубянкой: Владимир Нестерович (отравлен в кафе, в Германии, середина 20-х), Георгий Агабеков (зарезан в Париже в 1937-м), Игнатий Рейсс (застрелен в Швейцарии в 1937-м), Вальтер Кривицкий (застрелен в Вашингтоне в 1941-м)…

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Тема отравляющих веществ сейчас, по понятным причинам, на слуху, и тут следует напомнить вот что. В конце 30-х, начале 40-х годов в центре Москвы действовала соответствующая секретная спецлаборатория Майрановского, где в целях достижения максимального эффекта проводились опыты над живыми людьми, заключёнными, в основном политическими. Наверное, стоит сказать, что нацистские "достижения" в этой области менее впечатляющи. Кураторами лаборатории были Судоплатов и Эйтингон, о последнем известно, что он лично участвовал в зверских экспериментах. Именно лаборатория Майрановского была привлечена, в частности, к ликвидации Шумского, епископа Ромжи, а также Рауля Валленберга (умер якобы от инфаркта). К чему я веду?

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После смерти Сталина Судоплатов был арестован и осуждён. Вышел он на свободу только в 1968-м. Однако в 1992 году, т.е. уже в демократические времена, в "новой России", его ещё при жизни реабилитировали, а в 1998-ом – посмертно вернули все правительственные награды (после этого стоит ли удивляться, что преемником Ельцина стал выходец из КГБ). Схожая судьба и у Эйтингона. Сначала, на закате сталинской эпохи, он угодил под обвинение в участии в "сионистском заговоре", затем был осуждён как бериевец и освободился лишь в 1964-м, естественно, без наград и званий. Но вот что интересно. Как и Судоплатова, Эйтингона реабилитировали в том же демократическом 1992 году (посмертно). А 9 мая 2000 года родственникам вернули все награды чекиста. Сильный, красноречивый и, как мы теперь видим, многообещающий жест.

Власть дала понять, что не считает деятельность палачей и убийц, террористов и диверсантов преступной, напротив, она их помнит и чтит. И вот всего лишь через шесть лет в Лондоне был отравлен Литвиненко. Полоний очень опасен. Но "Новичок" - это уже оружие массового поражения. У британцев, знающих "славную" историю ВЧК-ФСБ, есть причины для бурной реакции.

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Алексей ШиропаевАлексей Широпаев
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Источник:Facebook Алексея Широпаева
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