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Отложить до 2023 года: Венгрия объявила Украине новый ультиматум

25.8тЧитать новость на украинском

Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал внести изменения в украинский закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, передает УНИАН.

"Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины", - подчеркнул он на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел.

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"Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом", - пригрозил он.

Министр отметил, что Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, "если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье".

Также глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне", когда, по его убеждению, "Украина осуществляет нарушения международного права".

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"Тот факт, что такая страна, как Украина, занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории", - отметил министр иностранных дел Венгрии.

Напомним, позже в МИД Украины указали на манипуляции Будапешта.

Кроме того, Сийярто выступил против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до одной тысячи солдат.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия со своими заявлениями в адрес Киева вплотную приблизилась к "красной линии".

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Темы
Языковой скандалЗакон о языках
Персона
Петер Сийярто
Место
Венгрия
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