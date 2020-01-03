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4 января • обновлено в 01:56
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"Оружие и мужчинам, и женщинам!" В Ливии объявили всеобщую мобилизацию

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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния агрессии извне.

Он призвал граждан "объединиться и взяться за оружие" в ответ на намерение Турции отправить войска в Ливию по призыву правительства, передает Al Arabiya.

"Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам", – заявил он.

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Халифа Хафтар

Халифа Хафтар

vladtime.ru

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Ливия
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