"Оружие и мужчинам, и женщинам!" В Ливии объявили всеобщую мобилизацию

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния агрессии извне.

Он призвал граждан "объединиться и взяться за оружие" в ответ на намерение Турции отправить войска в Ливию по призыву правительства, передает Al Arabiya.

"Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам", – заявил он.

Халифа Хафтар vladtime.ru

Как писал OBOZREVATEL, 3 января мировое сообщество потрясло убийство иранского генерала Касема Сулеймани по распоряжению президента США Дональда Трампа. Многие страны опасаются, что это может стать толчком к большой войне.

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