Опубликован уникальный документ времен СССР о смерти Гитлера

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.

Документ, основанный на добытых советской военной контрразведкой данных, датирован 3 мая 1945 года (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс

В донесении говорится, что контрразведчики задержали на территории Рейхстага личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража рейхсминистра Шнайдера.

По словам пленных, Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, но место захоронения тела им не известно, а Геббельс и его жена покончили жизнь самоубийством 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

"При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену", – писал Жуков Сталину.

Он отмечал, что одновременно приняты меры к обнаружению последнего места жительства Гитлера и детального исследования всех сведений по его самоубийству.

Донесение входит в число уникальных документов, которые РВИО опубликовало по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии.

histrf.ru

histrf.ru

Как писал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове перед началом Второй мировой войны, чем вызвал гнев у россиян.

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