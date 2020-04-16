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16 апреля • обновлено в 16:26
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Опубликован уникальный документ времен СССР о смерти Гитлера

1.1т
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Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.

Документ, основанный на добытых советской военной контрразведкой данных, датирован 3 мая 1945 года (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс

Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс

В донесении говорится, что контрразведчики задержали на территории Рейхстага личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража рейхсминистра Шнайдера.

По словам пленных, Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, но место захоронения тела им не известно, а Геббельс и его жена покончили жизнь самоубийством 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

"При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену", – писал Жуков Сталину.

Он отмечал, что одновременно приняты меры к обнаружению последнего места жительства Гитлера и детального исследования всех сведений по его самоубийству.

Донесение входит в число уникальных документов, которые РВИО опубликовало по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии.

Опубликован уникальный документ времен СССР о смерти Гитлера

histrf.ru

Опубликован уникальный документ времен СССР о смерти Гитлера

histrf.ru

Как писал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове перед началом Второй мировой войны, чем вызвал гнев у россиян.

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Персоны
Йозеф Геббельс(Joseph Goebbels) Иосиф Сталин Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Тег
СССР
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
30 апреля paгули будут скорбить по собаке гитлеру, своему духовному вождю. Ну а 1 мая день скорби на обозе - по рейхсминистру пропаганды геббельсу
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