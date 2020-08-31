Оппозиция в Черногории объявила о победе на выборах и падении "30-летнего режима"

На выборах в Черногории, по данным экзитполов, побеждает оппозиция.

На выборах в парламент Черногории лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения.

Об этом сообщил Euronews со ссылкой на данные exit poll. Правящая Демократическая партия социалистов может получить на парламентских выборах около 35%.

В то же время коалиции "За будущее Черногории" и "Мир – наша нация" вместе претендуют более чем на 45%.

Лидер блока "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил о смене власти в стране.

"30-летний режим пал!", – сказал он.

Также политик сообщил, что готов к объединению с другими оппозиционными партиями, чтобы сформировать новое экспертное правительство.

При этом Кривокапич выразил надежду на скорую отставку президента Мило Джукановича, отметив, что не желает с ним сотрудничать.

Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается на четыре года.

По данным экзитполов, оппозиционные коалиции получили более 45% голосов. Twitter CeMI

Как сообщал OBOZREVATEL, на выборах президента Черногории в 2018 году победил кандидат от DPS и бывший премьер-министр Мило Джуканович, которого раньше считали “другом Кремля”.

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