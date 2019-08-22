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"Опасно и позорно": Трамп оскорбил евреев и попал в громкий скандал

1.8т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп обратился к евреям со скандальным заявлением. В частности, он обвинил их в "огромной нелояльности" к демократам.

Как сообщает "Голос Америки", глава Белого дома заявил, что голосование за демократов (против республиканцев) — это, по его мнению, проявление "нелояльности к еврейскому народу и Израилю".

Кандидат-лидер среди демократов Джо Байден назвал слова действующего президента "оскорбительными и непростительными".

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Дональд Трамп оскорбил евреев

Дональд Трамп оскорбил евреев

Ряд еврейских организаций также осудили высказывания Трампа.

"Со стороны президента Трампа опасно и позорно оскорблять большинство представителей американской еврейской общины, называя их неразумными и нелояльными", — говорится в заявлении J Street.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный немецкий журнал Stern выпустил обложку, на которой президент США Дональд Трамп облачен в американский флаг и показывает жест, похожий на нацистское приветствие.

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Тема
Выборы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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