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22 сентября • обновлено в 18:57
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"Он снова солгал!" Трамп высказался о скандале вокруг Зеленского

1.6т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что 25 июля у него состоялся замечательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер подчеркнул, что не видит проблемы в том, чтобы его личный адвокат Рудольф Джулиани выступил перед Конгрессом. Об этом он сказал журналистам 22 сентября, передает Reuters.

Так Трамп опроверг заявления о якобы давлении на украинского президента для начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена, кандидата в президенты США от демократов.

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Байден, по словам Трампа, "допустил ошибку, заявив, что никогда не говорил с сыном". "Он говорил с сыном, он снова солгал", – подчеркнул политик.

"Я не хочу навредить Байдену, но он сделал очень нечестное дело", – добавил он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Коллаж

Напомним, СМИ со ссылкой источники в спецслужбах писали, что Трамп якобы пригрозил Украине возможной блокировке военной помощи в 250 миллионов долларов в случае, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году в Украине.

Недавно в США начали широкомасштабное расследование из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную экс-министру охраны природы Николаю Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

  • В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайетт выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Рудольф Джулиани Джо Байден
Место
США
Теги
политика скандалы
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ну, короче, вам пришлют еще Джавелинов во Львов для обороны от пшеков и пообещают пару катеров вместо тех, что в Керчи ...
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