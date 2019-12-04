"Он двуличный!" Трамп поругался с Трюдо на саммите НАТО: что произошло

Между лидером США Дональдом Трампом и премьером Канады Джастином Трюдо произошел конфликт на саммите НАТО в Лондоне.

В перерыве между заседаниями журналистам удалось заснять, как Трюдо смеялся над Трампом в компании главы Франции Эммануэля Макрона и премьеров Британии Бориса Джонсона и Нидерландов Марка Рютте.

Напрямую имени лидера США не называли, но Трюдо дал понять, о ком речь, указав, что Макрон опоздал из-за затянувшейся пресс-конференции Трампа. Затем Трюдо рассказал, что "видел, как отвисла челюсть у команды" Трампа.

World leaders appear to joke about Trump at Nato summit pic.twitter.com/miqGVlkewT — The Guardian (@guardian) 4 декабря 2019 г.

Позже на встрече с Меркель у Трампа спросили, что он думает о Трюдо. "Он двуличный. Но очень хороший парень. Правда в том, что я ему высказал претензии, что он не платит 2% ВВП на оборону, и он этим недоволен", – сказал он.

"Он двуличный. Но очень милый парень. Правда в том, что я ему высказал претензии, что он не платит 2% ВВП на оборону, и он этим недоволен": Трамп прокомментировал насмешки Трюдо pic.twitter.com/wDdYEOUWa2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 декабря 2019 г.

Позже Трюдо отказался ответить, извинился ли он перед Трампом за свои высказывания. По его словам, заявления были связаны с неожиданным решением американцы провести саммит "Большой семерки" в его президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил включить США в переговоры с Россией по возвращению Крыма.

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