"Он двуличный!" Трамп поругался с Трюдо на саммите НАТО: что произошло

Между лидером США Дональдом Трампом и премьером Канады Джастином Трюдо произошел конфликт на саммите НАТО в Лондоне.

В перерыве между заседаниями журналистам удалось заснять, как Трюдо смеялся над Трампом в компании главы Франции Эммануэля Макрона и премьеров Британии Бориса Джонсона и Нидерландов Марка Рютте.

Напрямую имени лидера США не называли, но Трюдо дал понять, о ком речь, указав, что Макрон опоздал из-за затянувшейся пресс-конференции Трампа. Затем Трюдо рассказал, что "видел, как отвисла челюсть у команды" Трампа.

World leaders appear to joke about Trump at Nato summit pic.twitter.com/miqGVlkewT