"Он двуличный!" Трамп поругался с Трюдо на саммите НАТО: что произошло

Между лидером США Дональдом Трампом и премьером Канады Джастином Трюдо произошел конфликт на саммите НАТО в Лондоне.
В перерыве между заседаниями журналистам удалось заснять, как Трюдо смеялся над Трампом в компании главы Франции Эммануэля Макрона и премьеров Британии Бориса Джонсона и Нидерландов Марка Рютте.
Напрямую имени лидера США не называли, но Трюдо дал понять, о ком речь, указав, что Макрон опоздал из-за затянувшейся пресс-конференции Трампа. Затем Трюдо рассказал, что "видел, как отвисла челюсть у команды" Трампа.
World leaders appear to joke about Trump at Nato summit pic.twitter.com/miqGVlkewT— The Guardian (@guardian) 4 декабря 2019 г.
Позже на встрече с Меркель у Трампа спросили, что он думает о Трюдо. "Он двуличный. Но очень хороший парень. Правда в том, что я ему высказал претензии, что он не платит 2% ВВП на оборону, и он этим недоволен", – сказал он.
"Он двуличный. Но очень милый парень. Правда в том, что я ему высказал претензии, что он не платит 2% ВВП на оборону, и он этим недоволен": Трамп прокомментировал насмешки Трюдо pic.twitter.com/wDdYEOUWa2— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 декабря 2019 г.
Позже Трюдо отказался ответить, извинился ли он перед Трампом за свои высказывания. По его словам, заявления были связаны с неожиданным решением американцы провести саммит "Большой семерки" в его президентской резиденции Кэмп-Дэвид.
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