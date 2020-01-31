Окно для Украины? Как Британия выходит из ЕС и что будет дальше

В пятницу, 31 января, Великобритания официально покидает Европейский Союз. К этому решению британцы пришли на референдуме, а мировые лидеры реализовали лишь через 3 года.

Занять место Лондона уже захотели и в Киеве. Президент Владимир Зеленский призвал коллег впустить Украину в Евросоюз. В Берлине и Париже пока на такие призывы не реагируют.

Что важно знать о Брекзите, как это отразится на Украине и ждут ли Киев в ЕС – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Потери от выхода Лондона из ЕС просто колоссальные. Только за первый год составят 260 млрд долларов. Это прямо ударит по мировой экономике;

Экономисты советуют не паниковать. Украина от этого не пострадает, а вот украинские заробитчане вполне могут. Если в Лондоне ужесточят правила работы, то уедут оттуда не только наши соотечественники, но и поляки, которые вытеснят уже украинцев у себя на родине;

Президент Украины уже предложил коллегам из Евросоюза взять Украину вместо Британии. Это заявление не более чем пиар-ход, брать страну в "европейскую семью" пока никто не хочет.

Что происходит в ЕС

Британия окончательно покидает Европейский Союз. Переходной период еще будет действовать до 31 декабря 2020, но уже смело можно сказать – Лондон не входит в ЕС.

Теперь страна будет самостоятельно проводить свою внешнюю и внутреннюю политику. Без согласования с Брюсселем, Берлином или Парижем. Специалисты уже просчитали потери от такого решения – 260 млрд долларов для Британии и до 35 млрд для ЕС. И это только на 2020 год. Пострадают экономики Норвегии, Китая, США, Японии и те страны, которые связаны с экспортом товаров в Британию.

“Выход с соглашением (или соглашениями) – тоже непростой процесс. Британцы хотят договориться о торговле, а европейцы – о большем. Любые переговоры будут очень сложными, ситуации внутри Британии останется нестабильной. Спрос на соглашение будет с обеих сторон, но достичь компромиссов непросто. Их поиску будет посвящен 2020 год и, возможно, дело этим не ограничится: переходный период можно будет расширить", – поясняет доцент КИМО Николай Капитоненко.

"В результате Брекзит ЕС потеряет часть экономического потенциала, но сохранит (а, возможно, и укрепит) политическое единство. Украина вряд ли сможет воспользоваться экономическими возможностями, что откроются перед торговыми партнерами Британии – на долю Соединенного королевства приходится лишь около 2% нашей внешней торговли. Но сможет построить более осмысленное партнерство с Лондоном по вопросам безопасности; а также стать частью его приоритетов в регионе Восточной Европы”, – подытожил в комментарии OBOZREVATEL Капитоненко.

Как это “ударит” по экономике Украины

Последствия Брекзита для Украины OBOZREVATEL прокомментировал экономист Василий Невмержицкий. Он подчеркнул, что выход Британии был спланировал еще заранее, поэтому мировая экономика готова к такому ходу. Сейчас Лондон ищет другие рынки для сбыта собственных товаров, в частности Африку.

“Что касается Украины, то тут важно обратить внимание на миграцию рабочей силы и заробитчан. Мне кажется, изменения коснутся непосредственно их. И речь идет не только о тех людях, которые работают в Великобритании, но и для всех украинцев в Европе. Лондон может ужесточить условия работы для мигрантов, поэтому часть поляков, к примеру, будут вынуждены вернуться домой. Это может прямо спровоцировать их приток в Польшу, где они могут вытеснить украинцев”, – подчеркнул Невмержицкий.

Касаемо прямых соглашений, то товарооборот с Лондоном у Киева вероятно не изменится. По итогам 2018 года он составил 2,5 млрд долларов. Украина продает промышленные сельскохозяйственные товары, а покупает топливо, автомобили, химию, фармацевтическую продукцию.

Ждут ли Киев в ЕС

Прежде чем отвечать на этот вопрос, стоит вспомнить слова Владимира Зеленского на Всемирном экономическом Форуме в Давосе. Глава государство заявил, что Украина видет сво будущее в ЕС, и мы уже подписали соглашение об Ассоциации, поэтому пришло время к более кардинальным шагам.

"Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском Союзе. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе... Сейчас очень удобное время, когда одна страна сделала exit, пришло время для другой страны сделать enter?" – подытожил Зеленский.

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При этом оптимизм президента особо не разделяют в Европейском Союзе. Даже так – его никто и не комментирует. К примеру, 28 января на переговоры в Брюссель летал премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с правительственной делегацией. По итогу все закончилось общими фразами и поддержкой, в том числе очередным кредитом.

Вот так прокомментировали поездку в пресс-службе Кабмина:

ЕС поддерживает прогресс реформ в Украине;

Один из приоритетов – промышленный безвиз;

Украина получает макрофинансовую помощь в размере 500 миллионов евро.

Во многом это объясняется тем, что ни Украина, ни страны ЕС не готовы к глубокой интеграции. В Германии и Франции хватает проблем с Брекзитом, отношениями с США и Россией. В Украине же попросту очень много проблем – как в экономике, так и в политике. Европейцы уж точно в ближайшее время не захотят вешать на себя их решение. К тому же, не стоит забывать и о России, которая сделает все, чтобы не допустить сближение Киева и ЕС.

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