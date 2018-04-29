Один из крупнейших аэропортов Европы остался без света

Аэропорт Амстердама Схипхол, который является одним из крупнейших в Европе, был временно закрыт в воскресенье, 29 апреля, из-за проблем с электроснабжением.

Помещение осталось без света, поэтому его пришлось закрыть. Об этом передает Reuters.

"Срыв обслуживания будет иметь "серьезные последствия для воздушного движения в течение дня", - сказал представитель аэропорта Джейко Бартельс.

Схипхол сможет принимать только десять прибывающих самолетов в час, приоритет отдается большому количеству рейсов, ожидающих выхода из аэропорта, сказал Бартельс.

Схипхол

Отметим, что рейсы в Амстердам из Киева отменены.

Схипхол является третьим по величине аэропортом в Европе по количеству путешественников, после лондонского Хитроу и парижского Шарля де Голля.

Отключение электроэнергии повлияло на множество сфер - из-за него даже перестал работать мессенджер Telegram.

"Ремонт продолжается после массового отключения электроэнергии в Амстердаме, которое затронуло многие услуги. Пользователи Telegram в Европе, странах MENA, России и СНГ в настоящее время не могут подключиться. Приносим извинения и будем информировать вас о прогрессе", - сказано в официальном Twitter-аккаунте мессенджера.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине захотели построить новый аэропорт.