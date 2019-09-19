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19 сентября • обновлено в 04:25
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Очевидцы сняли огромного "водяного монстра" в Китае: фото

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На востоке Китая местных жителей переполошил 18-метровый "водяной монстр", скользящий по поверхности реки Янцзы.

Об этом сообщает Mirror Online. "Существо" очевидцы засекли возле крупнейшей в мире гидроэлектростанции "Три ущелья" в китайской провинции Хубэй.

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При этом, по словам местных жителей "монстр" был черного цвета и достигал 60 футов в длину. Профессор Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун предположила, что чудовищем может быть водяная змея.

Такой вывод она сделала из-за характера движения существа. В то же время местные рабочие уверены, что "монстр" – это просто резиновая лента, которую применяют для создания надувных лодок

Водяной монстр в Китае

Водяной монстр в Китае

Mirror

Водяной монстр в Китае

Водяной монстр в Китае

Mirror

Водяной монстр в Китае

Водяной монстр в Китае

Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые показали неизвестного морского монстра-"дракона"

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Место
Китай
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Скорее всего хiхол, к тому же киборг, в отпуске.
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