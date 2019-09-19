Очевидцы сняли огромного "водяного монстра" в Китае: фото

На востоке Китая местных жителей переполошил 18-метровый "водяной монстр", скользящий по поверхности реки Янцзы.

Об этом сообщает Mirror Online. "Существо" очевидцы засекли возле крупнейшей в мире гидроэлектростанции "Три ущелья" в китайской провинции Хубэй.

При этом, по словам местных жителей "монстр" был черного цвета и достигал 60 футов в длину. Профессор Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун предположила, что чудовищем может быть водяная змея.

Такой вывод она сделала из-за характера движения существа. В то же время местные рабочие уверены, что "монстр" – это просто резиновая лента, которую применяют для создания надувных лодок

Водяной монстр в Китае Mirror

Водяной монстр в Китае Mirror

Водяной монстр в Китае Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые показали неизвестного морского монстра-"дракона"

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!