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Обвал моста в Генуе: появились эксклюзивные кадры спасения чудом уцелевшей украинки

2.2тЧитать новость на украинском

Украинка Наталья Елина, которая чудом выжила после падения с 80-метровой высоты при обвале моста в Генуе, сможет ходить.

Такой прогноз сделали итальянские медики, которые уверены, что жизни женщины ничего не угрожает, передает ТСН. Отмечается, что в распоряжении журналистов появились уникальные кадры спасения украинки и ее мужа из-под завалов.

У пострадавшей пары есть сын, который сейчас живет у друга семьи. Мать он слышал лишь по телефону, в больницу к ней не пускают врачи, которые говорят, что нужно подождать несколько дней. Украинка с мужем ничего не помнят из того, что произошло.

Новости
"Ничего не помнит": появилась информация о выжившей под завалами моста в Генуе украинке

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, крушение моста произошло 14 августа в итальянском городе Генуя. Десятки автомобилей оказались под завалами, по официальным данным погибло 35 человек.

Место
ИталияГенуя
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Графский Степан
Графский Степан
Кроме Паскуале кто то знает про это?))
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