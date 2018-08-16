Обвал моста в Генуе: появились эксклюзивные кадры спасения чудом уцелевшей украинки

Украинка Наталья Елина, которая чудом выжила после падения с 80-метровой высоты при обвале моста в Генуе, сможет ходить.

Такой прогноз сделали итальянские медики, которые уверены, что жизни женщины ничего не угрожает, передает ТСН. Отмечается, что в распоряжении журналистов появились уникальные кадры спасения украинки и ее мужа из-под завалов.

У пострадавшей пары есть сын, который сейчас живет у друга семьи. Мать он слышал лишь по телефону, в больницу к ней не пускают врачи, которые говорят, что нужно подождать несколько дней. Украинка с мужем ничего не помнят из того, что произошло.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, крушение моста произошло 14 августа в итальянском городе Генуя. Десятки автомобилей оказались под завалами, по официальным данным погибло 35 человек.