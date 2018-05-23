Обращение Юлии Скрипаль: в России увидели британский след

Представители посольства России в Великобритании не поверили в искренность обращения дочери экс-полковника ГПУ Сергея Скрипаля Юлии после отравления в Солсбери.

"Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", – сказано в заявлении ведомства.

Дипломаты "обеспокоились" условиями содержания Юлии Скрипаль в Великобритании.

"При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по Консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Юлия Скрипаль записала видеообращение, в котором заявила, что надеется вернуться в Россию, при этом отказавшись от помощи посольства РФ.