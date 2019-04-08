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Обострение в Ливии: погибли более 20 человек, началась эвакуация иностранцев 

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В Ливии в результате обострения вооруженного конфликта по меньшей мере 21 человек погиб, 27 были ранены.

Военные действия в стране возобновились с новой силой после того, как фельдмаршал Халифа Хафтар, которого поддерживают Россия и Египет, отдал приказ Ливийской национальной армии начать наступление на Триполи, передает BBC.

Председатель ливийского правительства Фаиз Сарадж обвинил Хафтара в измене и организации военного переворота.

ООН 7 апреля призвала стороны заключить короткое двухчасовое перемирие, чтобы раненых и мирных жителей можно было эвакуировать. Несмотря на призыв, военные действия продолжились.

Обострение в Ливии

Обострение в Ливии

GlobalLookPress

Обострение в Ливии

Обострение в Ливии

GlobalLookPress

Обострение в Ливии

Обострение в Ливии

GlobalLookPress

Новости
Столицу Ливии охватила кровавая война: десятки погибших

Из-за обострения ситуации Африканское командование вооруженных сил США уже приняло решение о передислокации своих войск из Ливии. К эвакуации своего персонала готовятся и другие страны.

ООН также планирует оставить в стране только тех работников, чье присутствие там жизненно необходима.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля бои возобновились у недействующего аэропорта Триполи, который был одной из основных целей повстанцев Хафтара. Среди других важных объектов, которые они планируют захватить, - национальный банк и государственный телецентр.

На оборону города выдвинулись правительственные войска, а также лояльные им формирования самообороны.

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Место
Ливия
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А помните как все начиналось ..... злочинный рэжым .рэволюция дэмократия. А ведь еще несколько лет назад Ливия была процветающим государством со средней ЗП боле 1000 долларов , бесплатным бензином .беспллатными но качественными медициной и образованием. Повелись на американские печеньки и рассказки .
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