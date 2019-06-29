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Облизала антенну: в Казахстане устроили массовое побоище из-за невинного фото

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Рабочие нефтегазового месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана устроили массовую драку и забастовки из-за фотографии одного из сотрудников в соцсети.

Беспорядки произошли в субботу, 26 июня, в компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore, пишет "Настоящее время" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Инцидент был вызван снимком гражданина Ливии Эли Дауда в WhatsApp. На фото, которое протестующие назвали оскорбляющим достоинство казахских женщин, изображены девушка и сам ливиец, который держит в руке рацию таким образом, что антенна направлена в сторону лица коллеги.

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Беспорядки в Тенгизе

Беспорядки в Тенгизе

Коллаж

"На строительной площадке завода третьего поколения произошел межличностный конфликт между рабочими, в результате которого несколько работников подрядной организации CCEP получили травмы", – сообщила пресс-служба предприятия.

Скандальное фото

Скандальное фото

Соцсети

В общей сложности, по данным администрации CCEP, во время драк пострадали около 30 человек.

Случившееся расследуют правоохранители. Лагерь в Тенгизе, чтобы встретиться с сотрудниками компании, посетил аким области, туда также вылетел прокурор.

Беспорядки в Тенгизе

Беспорядки в Тенгизе

Скрин видео

Беспорядки в Тенгизе

Беспорядки в Тенгизе

Скрин видео

В комментарии "Азаттык" один из рабочих рассказал, что "среди сотрудников многие недовольны неравными условиями труда", и поэтому они "немедленно вышли на акцию протеста" после появившейся фотографии. По его словам, в акции принимали участие около 15 тысяч человек.

На видео, снятых очевидцами, видно, как люди в рабочей форме и касках избивают человека в гражданской одежде, а также как толпа закидывает камнями автобусы.

Как писал OBOZREVATEL, утром 24 июня на складах боеприпасов воинской части №44856 в Казахстане произошел мощный взрыв. В результате ЧП пострадали 46 человек, один человек погиб.

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Место
Казахстан
Теги
Дракавидеофотографиискандалысоцсетипротест
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