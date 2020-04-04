Президент Беларуси Александр Лукашенко прорабатывает возможность посещения парада 9 Мая в Москве, с учетом обязательного присутствия на параде в Минске и несмотря на пандемию коронавируса, что свирепствует в мире.

Об этом глава государства заявил в интервью МТРК "Мир", подчеркнув, что оба мероприятия для него важны, сообщает БЕЛТА.

"Главное сейчас, во-первых, не позволить исказить историю той войны и правду о той войне. Во имя этого нам с россиянами надо всегда быть вместе. И второе: ни в коем случае нельзя пытаться приватизировать нашу общую Великую Победу. Надо ценить и отмечать эту Победу вместе, везде говорить: это мы вместе победили. Вот это главное сейчас для нас. Все остальное – наша молодежь не глупая, она разберется", – отметил глава Беларуси.

Лукашенко собрался на 9 мая к Путину Белта

Также он дал понять, что участие президента Беларуси в параде в Минске 9 Мая безусловно и сомнению не подлежит. "Понятно, президент всегда в этот день на месте", – сказал Лукашенко.

При этом обиду в его голосе вызвал тот факт, что представить главу России Владимира Путина на праздновании 9 Мая в Беларуси невозможно.

"Представьте: Путину предложили провести этот день, 9 Мая, в Беларуси, что вообще нормально и символично, потому что Беларусь - это живой памятник той войне. Поехал бы Президент России? Нет", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Лукашенко заявил о том, что СНГ потеряло свой смысл и в этом вина России. Также, по его мнению, Украина больше никогда не вернется в подобные пророссийские образования.

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