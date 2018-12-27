МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Обезьяна!'' Украинец публично унизил террориста ''ДНР'' на КремльТВ

6.4тЧитать материал на украинском

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан обозвал одиозного террориста "ДНР" Даниила Безсонова за наглую клевету о ВСУ и ложь о преступлениях пророссийских боевиков на Донбассе.

Конфликт между ними произошел во время прямого включения Безсонова в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, Трюхана разозлили слова террориста о том, что ВСУ на Донбассе якобы используют тактику террористов ИГИЛ, а также ложь о том, что в рядах "ДНР" не воюют кадыровские наемники.

Даниил Безсонов

Даниил Безсонов

Скриншот видео

Новости
''Захватим танки'': в ''ДНР'' нелепо напугали ВСУ из-за ''наступления''

"В первую очередь, я хотел бы заявить, что ни в "ЛНР", ни в "ДНР" нет ни одного чеченского батальона. И не было никогда. По поводу тактики украинских "боевиков" — действительно, украинские "боевики" используют тактику, которую используют боевики ИГИЛ. Они начали использовать ее практически одновременно. Это не удивительно, поскольку ИГИЛ — это проект США, Украина современная — это также проект США", — нагло высказался Безсонов.

Дерзость преступника крайне возмутила украинца, и он обратился к нему, не выбирая выражений.

"Вооруженные силы Украины! В Украине нет боевиков! Кого вы сюда поставили?! Какую-то обезьяну!" — вскрикнул Трюхан.

Вадим Трюхан

Вадим Трюхан

Скриншот видео

За обиженного террориста попыталась заступиться скандальная пропагандистка Ольга Скабеева. "Какая обезьяна? Вадим Валерьевич, ну чего вы обзываетесь?!" — возмущенно обратилась она к гостю эфира.

Новости
''Захоронения и труп беременной'': в ''ДНР'' опозорились новым фейком о ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • ранее Безсонов нагло заявил, что в рядах защитников Украины якобы воюет множество террористов ИГИЛ. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Украина якобы охотно принимает таких преступников в свою армию.

  • Примечательно, что этот фейк начали активно разгонять на российском телевидении, ссылаясь на публикацию издания The Times. Однако в пресс-службе ООС опровергли подхваченную путинскими пропагандистами страшилку, назвав ее откровенным фейком и попыткой дискредитировать ВСУ.

  • Также стало известно, что автор статьи о якобы присутствии проукраинских террористов ИГИЛ на Донбассе уже 15 лет живет в Москве. Его зовут Марк Беннетс.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Вадим Трюхан
Теги
террористы "ДНР"ИГИЛ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
136
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
С "телевизором" разговаривает?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дейман Алон
Дейман Алон
Только все боевики ИГИЛ почему-то имеют гражданство Педерашки, а кураторы у них из ФСБ!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Наши блоги