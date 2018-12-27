''Обезьяна!'' Украинец публично унизил террориста ''ДНР'' на КремльТВ

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан обозвал одиозного террориста "ДНР" Даниила Безсонова за наглую клевету о ВСУ и ложь о преступлениях пророссийских боевиков на Донбассе.

Конфликт между ними произошел во время прямого включения Безсонова в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, Трюхана разозлили слова террориста о том, что ВСУ на Донбассе якобы используют тактику террористов ИГИЛ, а также ложь о том, что в рядах "ДНР" не воюют кадыровские наемники.

Даниил Безсонов Скриншот видео

"В первую очередь, я хотел бы заявить, что ни в "ЛНР", ни в "ДНР" нет ни одного чеченского батальона. И не было никогда. По поводу тактики украинских "боевиков" — действительно, украинские "боевики" используют тактику, которую используют боевики ИГИЛ. Они начали использовать ее практически одновременно. Это не удивительно, поскольку ИГИЛ — это проект США, Украина современная — это также проект США", — нагло высказался Безсонов.

Дерзость преступника крайне возмутила украинца, и он обратился к нему, не выбирая выражений.

"Вооруженные силы Украины! В Украине нет боевиков! Кого вы сюда поставили?! Какую-то обезьяну!" — вскрикнул Трюхан.

Вадим Трюхан Скриншот видео

За обиженного террориста попыталась заступиться скандальная пропагандистка Ольга Скабеева. "Какая обезьяна? Вадим Валерьевич, ну чего вы обзываетесь?!" — возмущенно обратилась она к гостю эфира.

Как сообщал OBOZREVATEL,