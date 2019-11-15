Объединение России и Беларуси: Лукашенко предложили пойти украинским путем

Одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил объединить Россию и Беларусь.

По его мнению, это единственный выход для президента страны Александра Лукашенко. Об этом Жириновский написал в своем Телеграм-канале.

"Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить Беларусью. Он уже старейший руководитель в Европе – почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не все получается: он хочет, чтобы русский рынок для Беларуси был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?" – говорится в сообщении.

Жириновский полагает, что объединение двух стран – лучший вариант для Лукашенко.

"Поэтому для него сейчас лучший вариант – стать современным белорусским Богданом Хмельницким и, наконец, воссоединить Русь и Беларусь", – отметил он.

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно болен и якобы тайно лечится в Объединенных Арабских Эмиратах.

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