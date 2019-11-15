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15 ноября • обновлено в 16:11
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Объединение России и Беларуси: Лукашенко предложили пойти украинским путем

3.4т
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Одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил объединить Россию и Беларусь.

По его мнению, это единственный выход для президента страны Александра Лукашенко. Об этом Жириновский написал в своем Телеграм-канале.

"Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить Беларусью. Он уже старейший руководитель в Европе – почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не все получается: он хочет, чтобы русский рынок для Беларуси был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?" – говорится в сообщении.

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Жириновский полагает, что объединение двух стран – лучший вариант для Лукашенко.

"Поэтому для него сейчас лучший вариант – стать современным белорусским Богданом Хмельницким и, наконец, воссоединить Русь и Беларусь", – отметил он.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно болен и якобы тайно лечится в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Жириновский Александр Лукашенко
Место
Россия
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Долбоёы обозовские, украинский путь - это ьорьба за независимость. Бацке памперсов не хватит, что бы пойти украинским путём. Слава Україні!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Lyakhov Yuri, так навоевались, что без разрешения фашингтонского обкома и пукнуть не смеете, свободные вы наши)))
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Lyakhov Yuri, украинский путь - это гpaжданcкая вoйнa, нищета, бегство населения заграницу, коррупция и власть олигархов. Идите вы на хер с таким путем!
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Pollak John
Pollak John
Русь - это не Московия ) И нынешняя Раха к Руси не имеет никакого отношения )
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Pollak John, а кто имеет потасканная за 900 лет венграми, поляками, хазарами, татарами и румынами, созданная в 1991 году так называемая "украина", да?
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