Об Украине забыли? Путин провел встречу с Эрдоганом: о чем говорили

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 27 августа, провели встречу на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019 в Московской области.
Итоги переговоров подвели они на совместной пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В частности, лидеры обсудили обострение ситуации в Сирии. Россия и Турция наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в провинции Идлиб. Эрдоган заявил, что говорил с Путиным о создании зоны безопасности на севере Сирии.
Путин встретился с Эрдоганом
Путин с Эрдоганом на переговорах в Подмосковье
Кроме того, российский президент выразил надежду, что в Женеве в ближайшее время начнет работать сирийский конституционный комитет.
Озвучили президенты также и договоренности о поставках российских С-400 в Турцию: второй этап будет продолжаться до конца сентября. Также Путин заявил, что обсуждал с Эрдоганом возможность сотрудничества по истребителям Су-35 и перспективы совместного производства ряда военной техники.
Путин встретился с Эрдоганом
РИА Новости
Путин показал Эрдогану новые самолеты
РИА Новости
Коснулись лидеры также и экономических вопросов. В частности, обсудили бесперебойность банковского обслуживания сделок.
Путин также назвал дату запуска газопровода "Турецкий поток" – его должны открыть уже до конца 2019 года.
Путин провел встречу с Эрдоганом
Путин провел встречу с Эрдоганом
В рамках встречи Путин также предложил турецкому президенту приобрести лимузин российского производства "Аурус" и угостил иностранную делегацию мороженым, разозлив этим россиян.
Также лидер РФ похвастался перед Эрдоганом новым российским самолетом Су-57.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальную встречу с Эрдоганом провел президент Украины Владимир Зеленский.
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