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Об Украине забыли? Путин провел встречу с Эрдоганом: о чем говорили

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 27 августа, провели встречу на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019 в Московской области.

Итоги переговоров подвели они на совместной пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, лидеры обсудили обострение ситуации в Сирии. Россия и Турция наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в провинции Идлиб. Эрдоган заявил, что говорил с Путиным о создании зоны безопасности на севере Сирии.

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Путин встретился с Эрдоганом

Путин встретился с Эрдоганом

Путин с Эрдоганом на переговорах в Подмосковье

Путин с Эрдоганом на переговорах в Подмосковье

Кроме того, российский президент выразил надежду, что в Женеве в ближайшее время начнет работать сирийский конституционный комитет.

Озвучили президенты также и договоренности о поставках российских С-400 в Турцию: второй этап будет продолжаться до конца сентября. Также Путин заявил, что обсуждал с Эрдоганом возможность сотрудничества по истребителям Су-35 и перспективы совместного производства ряда военной техники.

Путин встретился с Эрдоганом

Путин встретился с Эрдоганом

РИА Новости

Путин показал Эрдогану новые самолеты

Путин показал Эрдогану новые самолеты

РИА Новости

Коснулись лидеры также и экономических вопросов. В частности, обсудили бесперебойность банковского обслуживания сделок.

Путин также назвал дату запуска газопровода "Турецкий поток" – его должны открыть уже до конца 2019 года.

Путин провел встречу с Эрдоганом

Путин провел встречу с Эрдоганом

Путин провел встречу с Эрдоганом

Путин провел встречу с Эрдоганом

В рамках встречи Путин также предложил турецкому президенту приобрести лимузин российского производства "Аурус" и угостил иностранную делегацию мороженым, разозлив этим россиян.

Также лидер РФ похвастался перед Эрдоганом новым российским самолетом Су-57.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальную встречу с Эрдоганом провел президент Украины Владимир Зеленский.

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Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Наверняка вспомнили не на публике. Долго и весело смеялись над убогими...
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А что Украина пуп земли ,чтобы о ней вспоминали?
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Ferat Bey
Ferat Bey
Вы не понимаете. Вы СОВСЕМ НЕ ПОНИМАЕТЕ кто такой Р. Эрдоган и кто такие его братья-мусульмане. Объясняю. В чём заключается помощь Эрдогана крымским татарам? Завернуть крымских татар в религиозные косынки в 21 веке? Дать возможность тупым и самоуверенным крымско-татарским религиозным святошам получать из Турции тавар в пол-цены или за бесценок? Привезти из Турции в Крым на пароме 1000 овец на Курбам байрам? Так это помощь братьям-мусульманам получается, а не помощь крымско-татарской нации. Мусульманским святошам нация до лампочки. Братья-мусульмане мнят из себя великих учёных, потому что они искренне убеждены в том, что их гуманитарные богословские знания и есть высшая наука. Но, на самом деле, они РЕАЛЬНО тупые, они как чурки деревянные тупые. И как это ни парадоксально для многих прозвучит, но таким людям как Эрдогану, Кадырову… и их братьям-мусульманам, русский поп ближе, чем их собственная нация. Они с великой радостью и удовольствием посадят в яму и закидают камнями своего же светского турка, светского крымского татарина, светского чечена... и на этом месте разрешат русскому попу поставить христианский крест или церковь для того чтобы показать всему миру какие они глубоко верующие люди и что они даже готовы всесте с русскими попами бороться против «щайтанской Америки» и против ужасного Ч. Дарвина с его «глупой» теорией Эволюции.
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