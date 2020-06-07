В Нью-Йорке (США) в воскресенье, 7 июня, отменили комендантский час, который действовал в городе на фоне беспорядков после убийства копом афроамериканца Джорджа Флойда.
Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на странице в Twitter. Он уточнил, что "решение вступает в силу немедленно".
Комендантский час в Нью-Йорке ввели 2 июня. Он действовал с 20:00 до 05:00 по местному времени.
Городской глава отметил, что за последние сутки беспорядки утихли. "Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом Завтра мы сделаем первый большой шаг, чтобы перезагрузить город", – написал он.
Мэр также обратился к жителям, призвав их оставаться в безопасности. "Продолжайте присматривать друг за другом", – подытожил де Блазио.
Погромы в Нью-Йорке
Daily Mail
New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020
Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Коп, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.
Выяснилось, что афроамериканец был заражен коронавирусом.
Смерть Флойда повлекла масштабные протесты, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки.
Бывшему полицейскому Дереку Чавену, который задерживал афроамериканца, ужесточили обвинение до убийства второй степени.
С Флойдом простились 4 июня в Миннеаполисе.
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