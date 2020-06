В Нью-Йорке (США) в воскресенье, 7 июня, отменили комендантский час, который действовал в городе на фоне беспорядков после убийства копом афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на странице в Twitter. Он уточнил, что "решение вступает в силу немедленно".

Комендантский час в Нью-Йорке ввели 2 июня. Он действовал с 20:00 до 05:00 по местному времени.

Городской глава отметил, что за последние сутки беспорядки утихли. "Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом Завтра мы сделаем первый большой шаг, чтобы перезагрузить город", – написал он.

Мэр также обратился к жителям, призвав их оставаться в безопасности. "Продолжайте присматривать друг за другом", – подытожил де Блазио.

