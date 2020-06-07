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7 июня • обновлено в 17:27
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Нью-Йорк снял комендантский час после массовых погромов

1.9т
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В Нью-Йорке (США) в воскресенье, 7 июня, отменили комендантский час, который действовал в городе на фоне беспорядков после убийства копом афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на странице в Twitter. Он уточнил, что "решение вступает в силу немедленно".

Комендантский час в Нью-Йорке ввели 2 июня. Он действовал с 20:00 до 05:00 по местному времени.

Городской глава отметил, что за последние сутки беспорядки утихли. "Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом Завтра мы сделаем первый большой шаг, чтобы перезагрузить город", – написал он.

Мэр также обратился к жителям, призвав их оставаться в безопасности. "Продолжайте присматривать друг за другом", – подытожил де Блазио.

Погромы в Нью-Йорке

Погромы в Нью-Йорке

Daily Mail

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США Нью-Йорк
Теги
убийство протест
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