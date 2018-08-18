"Ну и рожи!" Танец Путина на свадьбе в Австрии жестко высмеяли в сети

Фото со свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель и бизнесмена Вольфганга Майлингера 18 августа, на котором невеста танцует с президентом России Владимиром Путиным, вызвало насмешки.
Фото прокомментировал в своем Telegram заместитель главы Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий.
"Ну и рожи у танцоров!.. Так сразу и не скажешь, кто из них противнее!", - написал он.
Голобуцкий также отметил, что президент РФ прибыл на праздник с казачьим хором.
"Путин отметился... притарабанил, правда, не цыган с медведем, а казачий хор, сразу укомплектованный цветами. Потанцевал - кажется, это была невеста, хотя, может, и жених", - отметил он.
При этом эксперт добавил, что молодожены и гость соответствуют друг другу.
Пользователи Twitter также раскритиковали фото.
Отметим, свадьба прошла в Граце и была в кантри-стиле.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что невеста лично пригласила Путина к себе на церемонию во время его визита в Вену в июне.