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"Ну и рожи!" Танец Путина на свадьбе в Австрии жестко высмеяли в сети

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Фото со свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель и бизнесмена Вольфганга Майлингера 18 августа, на котором невеста танцует с президентом России Владимиром Путиным, вызвало насмешки.

Фото прокомментировал в своем Telegram заместитель главы Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий.

"Ну и рожи у танцоров!.. Так сразу и не скажешь, кто из них противнее!", - написал он.

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Голобуцкий также отметил, что президент РФ прибыл на праздник с казачьим хором.

"Путин отметился... притарабанил, правда, не цыган с медведем, а казачий хор, сразу укомплектованный цветами. Потанцевал - кажется, это была невеста, хотя, может, и жених", - отметил он.

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При этом эксперт добавил, что молодожены и гость соответствуют друг другу.

Пользователи Twitter также раскритиковали фото.

Отметим, свадьба прошла в Граце и была в кантри-стиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что невеста лично пригласила Путина к себе на церемонию во время его визита в Вену в июне.

Персона
Владимир Путин
Место
Австрия
Объект
свадьба
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
отож - люди развлекаются, свидомые зубами скрипят
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Petrov Oleg, хуем мы тебе по лбу постукиваем, пока ты своими скрепами скрипишь, петушок
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1
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Petrov Oleg, не скрипят, а угараем над вашим плешивый пиздюком)))
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2
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Московец Леонид
Московец Леонид
А че ..свадьба без драки...!!?? Может Вовке пи-дюлей бы дали,за невыкуп страшненькой невесты..!!
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2
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
а про рост Путина уже писали или нет?ну как обычно,кеды на платформе,цилиндр,итд..
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