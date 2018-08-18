"Ну и рожи!" Танец Путина на свадьбе в Австрии жестко высмеяли в сети

Фото со свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель и бизнесмена Вольфганга Майлингера 18 августа, на котором невеста танцует с президентом России Владимиром Путиным, вызвало насмешки.

Фото прокомментировал в своем Telegram заместитель главы Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий.

"Ну и рожи у танцоров!.. Так сразу и не скажешь, кто из них противнее!", - написал он.

Голобуцкий также отметил, что президент РФ прибыл на праздник с казачьим хором.

"Путин отметился... притарабанил, правда, не цыган с медведем, а казачий хор, сразу укомплектованный цветами. Потанцевал - кажется, это была невеста, хотя, может, и жених", - отметил он.

При этом эксперт добавил, что молодожены и гость соответствуют друг другу.

Пользователи Twitter также раскритиковали фото.

Отметим, свадьба прошла в Граце и была в кантри-стиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что невеста лично пригласила Путина к себе на церемонию во время его визита в Вену в июне.