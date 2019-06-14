Нож в спину Путину: страна-сосед отвернулась от России

Правительство Грузии выступило с инициативой запретить использование в стране флагов государств, с которыми Тбилиси находится в конфликте или не имеет дипломатических отношений.

Таким образом, флаг Российской Федерации может оказаться под запретом. Как передает "Взгляд", с соответствующим предложением выступил грузинский совет по геральдике при парламенте.

Близкие к парламенту источники сообщили изданию, что депутаты намерены поддержать инициативу. Когда именно будет рассматриваться законопроект, пока неизвестно.

Отметим, после военного конфликта 2008 года, когда российские наемники вторглись на территорию страны, Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ, а также со странами, признавшими Абхазию и Южную Осетию: Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.

Президент России Владимир Путин Politeka

Как писал OBOZREVATEL, недавно в городе Батуми (Грузия) разгорелся скандал из-за выступления на местном празднике российского фольклорного коллектива.

Артисты пришли на мероприятие с национальной символикой РФ и исполняли украинские песни, пропагандируя "дружбу народов". При этом именно Россия развязала войны как в Грузии, так и в Украине.

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