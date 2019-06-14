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Нож в спину Путину: страна-сосед отвернулась от России

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Правительство Грузии выступило с инициативой запретить использование в стране флагов государств, с которыми Тбилиси находится в конфликте или не имеет дипломатических отношений.

Таким образом, флаг Российской Федерации может оказаться под запретом. Как передает "Взгляд", с соответствующим предложением выступил грузинский совет по геральдике при парламенте.

Близкие к парламенту источники сообщили изданию, что депутаты намерены поддержать инициативу. Когда именно будет рассматриваться законопроект, пока неизвестно.

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Отметим, после военного конфликта 2008 года, когда российские наемники вторглись на территорию страны, Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ, а также со странами, признавшими Абхазию и Южную Осетию: Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Politeka

Как писал OBOZREVATEL, недавно в городе Батуми (Грузия) разгорелся скандал из-за выступления на местном празднике российского фольклорного коллектива.

Артисты пришли на мероприятие с национальной символикой РФ и исполняли украинские песни, пропагандируя "дружбу народов". При этом именно Россия развязала войны как в Грузии, так и в Украине.

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Тема
Война в Грузии
Место
Грузия
Тег
Россия
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