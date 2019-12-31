Нож в спину Путина? Лукашенко пошел на совместную операцию с НАТО

Министерство обороны Беларуси заявило, что намерено расширять сотрудничество с НАТО.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что взаимодействие соответствует многовекторной политике белорусского государства, направленной на поддержание дружеских и добрососедских отношений с иностранными партнерами.

focus.ua

"Белоруссия заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО. Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня", – указано в заявлении белорусского оборонного ведомства.

При этом в сообщении также отмечается, что ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Олег Белоконев сообщал про переговоры с представителями НАТО о возможных форматах военных маневров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко провели очередной телефонный разговор, в котором обсудили нерешенные проблемы с интеграцией. Российский глава опять говорил о белорусах, как о "братском народе".

Также на последнем саммите НАТО, который прошел в начале декабря 2019 года в Лондоне, Североатлантический альянс признал действия России одной из главных угроз для НАТО.

При этом во время саммита генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО – это только вопрос времени.

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