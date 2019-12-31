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31 декабря • обновлено в 15:45
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Нож в спину Путина? Лукашенко пошел на совместную операцию с НАТО

4.3т
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Министерство обороны Беларуси заявило, что намерено расширять сотрудничество с НАТО.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что взаимодействие соответствует многовекторной политике белорусского государства, направленной на поддержание дружеских и добрососедских отношений с иностранными партнерами.

Нож в спину Путина? Лукашенко пошел на совместную операцию с НАТО

focus.ua

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"Белоруссия заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО. Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня", – указано в заявлении белорусского оборонного ведомства.

При этом в сообщении также отмечается, что ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Олег Белоконев сообщал про переговоры с представителями НАТО о возможных форматах военных маневров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко провели очередной телефонный разговор, в котором обсудили нерешенные проблемы с интеграцией. Российский глава опять говорил о белорусах, как о "братском народе".

Также на последнем саммите НАТО, который прошел в начале декабря 2019 года в Лондоне, Североатлантический альянс признал действия России одной из главных угроз для НАТО.

При этом во время саммита генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО – это только вопрос времени.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Беларусь
Тег
НАТО
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
ОБОСРАТЕЛь в Беларуси живёт 97% русскоязычного населения в отличае от вашего усраинско гадюшника, куда пойдёт этот усатый хо-хо-л это его дело.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Судя по вашему примеру ,этот усатый циган будет лет через 100 у сра-ке нато.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Он если захочет то будет в НАТО так -же как ка-к-лы без срока давности, только с голой жо-по-й.
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