Новый поворот: Состояние Юлии Скрипаль кардинально изменит расследование

Выздоровление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", существенно повлияет на расследование.

"Их выздоровление стало очередным поворотом в истории, которая привела к сильнейшему охлаждению в отношениях России и Запада после окончания холодной войны, что спровоцировало взаимные экстрадиции шпионов и волну заявлений и опровержений со стороны Москвы и Лондона", - пишет журналист Дэвид Бонд в Financial Times.

Он отмечает, что выписка Юлии Скрипаль из больницы является серьезным испытанием для британских властей и ставит перед ними сложные задачи, в частности, обеспечение безопасности экс-шпиона и его дочери. При этом одновременно следователи пытаются как можно быстрее установить личности нападавших.

"Сотрудники служб безопасности надеются, что, несмотря на то, что им больше месяца вводились большие дозы успокоительных средств, Скрипали смогут сообщить важную информацию, которая поможет расследованию", - пишет журналист.

Бонд напомнил о ранее появившейся информации о том, что британские службы безопасности рассматривают возможность переселения Скрипалей в США. Однако посольство РФ в Великобритании заявило, что переселение является нарушением международного права и будет рассматриваться "как похищение".

По мнению британских правоохранителей, Скрипали были отравлены гелем, который был нанесен на дверную ручку. Именно благодаря этому их удалось спасти, поскольку яд впитывается через кожу дольше.

Как сообщал "Обозреватель", 10 апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы.