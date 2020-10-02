Под легендарной "Джокондой" нашли неизвестный ранее эскиз. Фото

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Мир
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Ученые раскрыли еще один секрет 'Джоконды'

Для создания легендарной картины "Мона Лиза" ("Джоконда") использовался подготовительный рисунок.

Такое открытие сделали исследователи, которые оцифровали портрет с помощью мультиспектральныой камеры Lumiere Technology по заказу музея "Лувр", говорится в материале журнала Journal of Cultural Heritage. Отмечается, что данные этой оцифровки впервые обнаружили spolvero – технику передачи рисунка портрета.

"Эти открытия меняют историю этого знакового символа западной живописи, поскольку они являются доказательством того, что был использован подготовительный рисунок", – отмечается в статье.

Как объясняют авторы исследования, открытия стали возможными благодаря способности мультиспектральных камер создавать изображения с высоким разрешением. Изображения обрабатываются методом усиления слоя (L.A.M.), который усиливает слабые сигналы и таким образом проявляет новые детали.

Как видно на полученном снимке, на руках и волосах Джоконды заметный подготовительный набросок, который использовался на протяжении веков, в частности для создания копий портретов.

Также на картинке заметный предмет, похожий на шпильку для волос.

Под легендарной "Джокондой" нашли неизвестный ранее эскиз. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскрыли секреты шедевров мировой живописи.