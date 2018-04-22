Новая ядерная угроза: Иран выдвинул США новый ультиматум

В случае если президент США Дональд Трамп решит выйти из ядерной сделки с Ираном и не продлит заморозку санкций, Иран возобновит свою ядерную программу "с еще большей интенсивностью".

Такой ультиматум объявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает РБК.

"Нам приходится иметь ряд вариантов действий, эти варианты готовы, в том числе те, что включают в себя возобновление нашей активности в ядерной сфере с еще большей интенсивностью", — сказал он.

При этом Зариф также добавил, что мировое сообщество не может призывать в одностороннем порядке Иран придерживаться сделки, если из нее выйдут США.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре текущего года Иран пригрозил нанести по США ракетный удар, если против азиатской страны будут введены новые санкции.

Кроме того, руководство страны заявило, что в случае, если США продолжит угрожать Ирану и применять к нему санкции, страна незамедлительно выйдет из ядерного соглашения.

В то же время Дональд Трамп подтвердил свои намерения и дальше давить на Иран и заявил, что в этом вопросе он не нуждается в поддержке стран Европейского Союза.

Белый дом должен 12 мая в очередной раз либо продлить заморозку санкций против Ирана, либо объявить соглашение недействительным и возобновить санкции.