Новая вспышка COVID-19 в Пекине: Китай назвал источник эпидемии

В Китае считают, что коронавирус в Пекин могли завести из Европы

Вспышка коронавируса на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине могла произойти из-за замороженной пищевой продукции из Европы.

Как пишет South China Morning Post со ссылкой на китайских эпидемиологов, низкие температуры способствовали выживанию инфекции.

Эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Ян Пен заявил, что на европейское происхождение указывает начальный анализ генома. Но специалистам все еще необходимо установить всю цепочку заражений.

"Люди могли инфицироваться путем контакта с зараженными морепродуктами или мясом на рынке, а затем распространили вирус дальше", – отметил он.

Согласно другой версии, коронавирус мог попасть на пищевые продукты от больного, который чихал и кашлял, после чего распространиться по рынку.

Власти Китая сообщили, что 14 июня на материковой части страны зафиксировали 49 новых случаев подтвержденной инфекции: 10 импортированных случаев и 39 случаев заболевания у местных жителей, из которых 36 – в Пекине.

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