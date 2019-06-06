Ногу ампутировали: бесстрашный отец вырвал дочь из пасти акулы

В Северной Каролине (США) на девушку Пейдж Винтер напала акула, когда она плавала возле берега.

Заметив странное поведение дочери и крики, ее отец Чарли — пожарный и парамедик — бросился в воду, пишет The Sun.

Он накинулся на акулу, и только через пять ударов по морде она отпустила девушку. К пострадавшей тут же подбежали посетители пляжа, а через некоторое время появились и спасатели с медиками.

The Sun

The Sun

The Sun

Пейдж доставили в больницу, а затем сразу на операционный стол. Девушке пришлось ампутировать ногу ниже колена, и, вероятно, ей потребуется в будущем трансплантация руки.

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На одной из рук Пейдж также лишилась нескольких пальцев. А следы зубов хищника на всей нижней части тела девушки останутся с ней на всю жизнь. Но, несмотря на пережитый ужас, как только Пейдж пришла в себя, она попросила местных жителей не "устраивать охоту на ведьм, ведь акулы — хорошие".

Как сообщал OBOZREVATEL, на острове Мауи, входящем в состав Гавайского архипелага (США), 65-летний американец погиб в результате нападения акулы.

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