Никто не берет: Россия "наградила" еще одну страну забракованными самолетами

Пакистан подписал финальные документы по контракту на закупку 54 истребителей Су-35 у России.

Также возможно приобретение ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1", сообщает Telegram-канал "Милитарист".

"Пакистан финализировал контракт на закупку 54 истребителей Су-35. За ним, судя по всему, последует контракт на приобретение ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1", - сказано в публикации.

Напомним, ранее американское издание The National Interest назвало хваленые российские самолеты Су-35 и MиГ-35 "бумажными".

Су-35 Звезда

"Российские истребители предлагают хорошие результаты на бумаге, но Индия разочарована плохой послепродажной поддержкой и частыми сбоями большей части российского оборудования, в том числе на самолетах МиГ-29 и Су-30МКИ", — сказано в статье.

Кроме того, выяснилось, что Индия решила выйти из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Он предполагал создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Что известно о Су-35

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, без ПГО, с двигателями управляемого вектора тяги (УВТ). Разработан в ОКБ Сухого. Серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С.

Су-35С обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решёткой "Н035 Ирбис", а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО "Сатурн" с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги (УВТ).

Данные двигатели удовлетворяют требованиям к двигателю для истребителя пятого поколения, в том числе позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, однако используют старую электронно-механическую систему управления.