УкрEngРус
Андрей БузаровАндрей БузаровЭксперт по международным и правовым вопросам, специалист по ДонбассуВсе статьи автора

Никому не нужна ядерная война

3.8т

Впервые за 2 года КНДР согласилась провести с Южной Кореей официальную встречу.

Вероятность переговоров довольно высока, поскольку на сегодняшний день у стран есть, о чем поговорить. Но ключевым врагом на северокорейском полуострове кроме Северной Кореи, является естественно и США. США на сегодняшний день являются фактором обострения ситуации, фактором нагнетания. Поскольку американцы постоянно говорят о том, что готовы нанести военный удар в случае каких-то радикальных действий со стороны Северной Кореи.

Поэтому хорошо бы было, если бы эти переговоры проходили с участием представителей Соединенных Штатов Америки. Но пока США не готовы вести переговоры. И я думаю, что после этих переговоров между Северной и Южной Кореей возможно будут и трехсторонние либо двусторонние переговоры между США и Северной Кореей, например, с помощью посредника.

Новости
П'ять ключових загроз для України

Когда-то давно, в 1994 и 2004 годах, таким посредником был Картер. Джимми Картер – бывший президент США, ездил в качестве посредника и вел переговоры с руководством Северной Кореи. Тогда ситуацию удалось стабилизировать. Я думаю, удастся стабилизировать и в этот раз, т.к. никому не нужна вторая корейская война, никому не нужна возможно даже ядерная война. Т.к. Северная Корея все-таки обладает соответствующим вооружением, пока непонятно, есть ли у нее межконтинентальные ракеты, но то, что ракеты средней и малой дальности есть – это 100%. И я думаю, что они могут активизировать разработку соответствующих ядерных вооружений, а это опасно для всего мира.

Поэтому сейчас в интересах всех участников этого конфликта: и в интересах США, и в интересах Северной и Южной Кореи, и Китая, и России, и многих других сесть за стол переговоров и успокоить ситуацию для того, чтобы не допустить провокаций и дестабилизации.

Пока непонятно, чего хочет Северная Корея, поскольку она постоянно говорит о каких-то угрозах в ее адрес, сама провоцирует ситуацию, сама делает резкие заявления в адрес Японии, США, Южной Кореи, но при этом конкретные требования непонятны. Я думаю, они хотят просто, чтобы они сели за стол переговоров, и чтобы они вели с ними переговоры, как с равными. И ядерное оружие, ядерный потенциал, который есть у Северной Кореи – это как фактор примуса, фактор принуждения других стран к тому, чтобы те сели с ней вести переговоры.

Новости
"Искандеры" перестанут не только смеяться, но и улыбаться

Северная Корея не будет доводить ситуацию до абсурда, чтобы в конце концов началась война, поскольку это чревато серьезными последствиями для северокорейского режима. Но они понимают, что оставаться ситуация в нынешнем режиме не может, и нужно получить каким-то образом гарантии того, что США не будет нападать. Но при этом Запад хочет получить гарантии того, что Северная Корея не будет дальше провоцировать, особенно с помощью ядерного вооружения.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей БузаровАндрей Бузаров
Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Место
Северная Корея
Объект
война
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости