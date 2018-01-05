Впервые за 2 года КНДР согласилась провести с Южной Кореей официальную встречу.

Вероятность переговоров довольно высока, поскольку на сегодняшний день у стран есть, о чем поговорить. Но ключевым врагом на северокорейском полуострове кроме Северной Кореи, является естественно и США. США на сегодняшний день являются фактором обострения ситуации, фактором нагнетания. Поскольку американцы постоянно говорят о том, что готовы нанести военный удар в случае каких-то радикальных действий со стороны Северной Кореи.

Поэтому хорошо бы было, если бы эти переговоры проходили с участием представителей Соединенных Штатов Америки. Но пока США не готовы вести переговоры. И я думаю, что после этих переговоров между Северной и Южной Кореей возможно будут и трехсторонние либо двусторонние переговоры между США и Северной Кореей, например, с помощью посредника.

Когда-то давно, в 1994 и 2004 годах, таким посредником был Картер. Джимми Картер – бывший президент США, ездил в качестве посредника и вел переговоры с руководством Северной Кореи. Тогда ситуацию удалось стабилизировать. Я думаю, удастся стабилизировать и в этот раз, т.к. никому не нужна вторая корейская война, никому не нужна возможно даже ядерная война. Т.к. Северная Корея все-таки обладает соответствующим вооружением, пока непонятно, есть ли у нее межконтинентальные ракеты, но то, что ракеты средней и малой дальности есть – это 100%. И я думаю, что они могут активизировать разработку соответствующих ядерных вооружений, а это опасно для всего мира.

Поэтому сейчас в интересах всех участников этого конфликта: и в интересах США, и в интересах Северной и Южной Кореи, и Китая, и России, и многих других сесть за стол переговоров и успокоить ситуацию для того, чтобы не допустить провокаций и дестабилизации.

Пока непонятно, чего хочет Северная Корея, поскольку она постоянно говорит о каких-то угрозах в ее адрес, сама провоцирует ситуацию, сама делает резкие заявления в адрес Японии, США, Южной Кореи, но при этом конкретные требования непонятны. Я думаю, они хотят просто, чтобы они сели за стол переговоров, и чтобы они вели с ними переговоры, как с равными. И ядерное оружие, ядерный потенциал, который есть у Северной Кореи – это как фактор примуса, фактор принуждения других стран к тому, чтобы те сели с ней вести переговоры.

Северная Корея не будет доводить ситуацию до абсурда, чтобы в конце концов началась война, поскольку это чревато серьезными последствиями для северокорейского режима. Но они понимают, что оставаться ситуация в нынешнем режиме не может, и нужно получить каким-то образом гарантии того, что США не будет нападать. Но при этом Запад хочет получить гарантии того, что Северная Корея не будет дальше провоцировать, особенно с помощью ядерного вооружения.