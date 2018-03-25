"Никогда не согласимся": в Польше поставили условие Украине

В МИД Польши называют неоправданными обвинения в том, что Варшава пытается выбирать героев для Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на издание Wpolityce.

"Мысль о том, что Варшава хочет выбирать Украине героев или влиять на содержание украинских учебников по истории является полностью неоправданной", - сказал он.

Однако, по словам Цихоцкого, правительство Польши никогда не согласится на то, чтобы у поляков отобрали право на погребение их близких.

Заместитель министра возглавляет межправительственную группу по историко-правовому диалогу с Израилем.

В ответ на вопрос, почему не была создана аналогичная группа по Украине, он отметил, что польское предложение создать "политический механизм для урегулирования всех этих вопросов, по которым обе стороны имеют свои ожидания или претензии, такие как эксгумации, празднование или возврат культурных благ", не вызвало интерес Киева.

По его словам, Польша не согласится на комиссию, которая будет касаться только закона об Институте национальной памяти.

"Тем более, что когда в 2015 году в Украине был принят пакет исторических законов, никто не предложил нам никакой двусторонней комиссии, хотя за эти два года Варшава неоднократно с помощью политических каналов обращала внимание на эти законы, просила учесть наши предостережения", - отметил Цихоцкий.

Как сообщал "Обозреватель", в Польше спрогнозировали катастрофу в отношениях с Украиной.