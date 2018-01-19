"Никак не отвяжется": в России показали главный страх Путина

В сети появилась забавная карикатура российского художника Сергея Елкина, высмеивающая главный страх президента России Владимира Путина в лице российского оппозиционера Алексея Навального, также имеющего президентские амбиции.

Ее опубликовали на странице "Радио Свободы" в Twitter.

На шарже Путин изображен с опаской оглядывающимся на пустую консервную банку, привязанную к его ноге. На ней написано "Навальный". Кроме того, позади нарисован дорожный указатель с надписью "Выборы 2018".

"Никак не отвяжется", — гласит короткая подпись к посту.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, высмеивающую циничное предложение Путина Украине забрать свои военные корабли с временно оккупированного Крыма.