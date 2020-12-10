Нидерланды выдворят двух российских дипломатов-шпионов

Нидерланды вышлют двух сотрудников российского посольства в Гааге, которых уличили в шпионаже.

Об этом сообщили на сайте МИД Нидерландов. Генеральная служба разведки и безопасности страны разоблачила российскую шпионскую сеть.

Дипломаты оказались офицерами Службы внешней разведки РФ. Один из российских агентов занимался шпионской деятельностью в области науки и технологий. Он построил обширную сеть источников, каждый из которых работал или раньше работал в голландском секторе высоких технологий.

Разведчик связался с людьми, имевшими доступ к конфиденциальной информации. Многие из них получали денежное вознаграждение за сотрудничество.

Второй сотрудник СВР, который также работал в посольстве России в Гааге с дипломатической аккредитацией, играл вспомогательную роль.

Глава разведслужбы Нидерландов Эрик Акербум отметил, что среди тем, которые интересовали российских шпионов, были искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.

"Весьма вероятно, что разоблаченные шпионские действия нанесли ущерб организациям, в которых действовали информаторы разведчиков, и, следовательно, также могли нанести ущерб голландской экономике и нашей национальной безопасности", – заявил Акербум.

Разоблаченные разведчики должны немедленно покинуть территорию Нидерландов.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Словакии выдворили трех российских дипломатов, деятельность которых "противоречила Венской конвенции". Высланные дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и работали на российскую разведку под дипломатическим прикрытием.