Нибиру создаст "водоворот смерти": появились устрашающие детали предсказанного Апокалипсиса

Нибиру уничтожит Землю с помощью "водоворота смерти" из черной дыры.

К такому выводу пришли ряд уфологов, передает TopNews. Конспирологи уверены, что недавнее появление изображения черной дыры напрямую связано с приближением к Земле Нибиру.

Напомним, что ученым впервые в истории удалось сделать снимок сверхмассивного космического тела, вес и плотность которого настолько велики, что оно буквально засасывает в себя окружающую материю. В кадр попала даже не сама черная дыра, а так называемый "горизонт событий" — граница в пространстве, за которой скрывается черная дыра.

Новости Появилось первое в истории фото черной дыры

Черная дыра NASA

Конспирологи уверены, что сенсационное изображение поможет лучше понять природу планеты Нибиру, которая способна уничтожить Землю одной лишь своей гравитацией. "Водоворот смерти", по мнению уфологов, есть тот самый реальный вход, откуда грянет девятая планета.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в апреле 2019 года загадочная планета Нибиру может полностью закрыть собой Солнце, после чего температура на Земле упадет до минус 237 градусов по Цельсию.

Это может произойти 21 или 28 апреля — на православную Пасху. Такие прогнозы озвучивают уфологи и коснспирологи, ссылаясь на пророчества майя.

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