Нетаньяху заявил об "экстренной" ситуации в Израиле из-за вспышки COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с возобновлением распространения COVID-19 в стране.

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Об этом премьер заявил на заседании 5 июля, передает пресс-служба на официальном сайте правительства. Нетаньяху подчеркнул, что власти могут ввести дополнительные карантинные ограничения.

"ВОЗ отметила Ближний Восток как горячую точку в плане коронавируса. Эта вспышка будет сопровождаться ростом числа пациентов в критическом состоянии, и мы будем вынуждены принять дополнительные меры", – сказал он.

Так, с 8 утра 6 июля вступают в силу запреты, согласно которым в барах, клубах, молитвенных домах не могут находиться одновременно более 50 посетителей. Также запрещены собрания численностью больше 20 человек.

По словам Нетаньяху, новая волна заболевания бросает вызов системе здравоохранения Израиля.

Рост статистики в Израиле. worldometers.info

В такой ситуации невозможно позволить осуществлять законодательство в парламенте так, "как будто все нормально", отметил премьер.

Замминистра здравоохранения Израиля Ёав Киш подчеркнул, что страна "находится в середине второй волны коронавируса, которая может оказаться хуже первой". Он ожидает, что в течение ближайших двух недель будет не менее 300 пациентов в тяжелом состоянии.

Добавим, в Израиле 4 июля был обновлен антирекорд по новых выявленных случаях COVID-19 (+1131 за сутки), тогда как в апреле заболеваний почти не было.

Всего заболели более 29 тысяч человек, погибли 330.

Данные на 5 июля. worldometers.info

Данные на 5 июля. worldometers.info

Активные случаи. worldometers.info

Динамика летальных случаев по дням. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в регионе Ломбардия на севере Италии ученые обнаружили два разных штамма нового коронавируса, один из которых распространялся среди населения уже в середине января.