"Обманули весь мир!" Нетаньяху осудил Иран за сбитый самолет МАУ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил Иран за сбитый украинский Boeing МАУ и обвинил страну в лжи о трагедии.

Во время заседания правительства 12 января он также отметил, что Иран угнетает свой народ и концентрирует терроризм на всем Ближнем Востоке. Видео его выступления появилось на официальной странице в Twitter Нетаньяху (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это привело к гибели 176 невиновных людей и обмануло международное сообщество. Я буду продолжать вести бескомпромиссную борьбу против укрепления Ирана на севере Израиля и против его попыток достичь ядерного потенциала. Мы выражаем соболезнования семьям погибших", – сказал израильский премьер-министр.

Он также отметил, что погибшие в крушении люди стали жертвами "обмана и халатности Ирана", который поступил не как цивилизованная страна.

"Иран соврал. Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете. С самого начала они знали, что это они сбили его. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно. Они обманули весь мир. Это полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна, и мы выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана ", – возмутился Нетаньяху.

Кроме того, по информации канцелярии Нетаньяху, премьер-министр Израиля призвал Великобританию, Германию и Францию присоединиться к санкционному давлению на Иран. Он одобрил такой шаг со стороны США.

"Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жестких санкций в отношении этого режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США", – сказал Нетаньяху, заверив, что Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие.

