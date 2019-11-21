Нетаньяху на весь Израиль обвинили в коррупции: детали громких уголовных дел

Генеральный прокурор Израиля Авичай Мандельблит официально предъявил премьер-министру Беньямину Нетаньяху обвинения в ряде коррупционных действий.

Об этом сообщает Associated Press. В четверг, 21 ноября, он составил обвинительный акт по делам "4000", "2000" и "1000" о мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Ранее Нетаньяху отверг все обвинения и сообщил, что дела политически мотивированны, чтобы сместить его с должности. Премьер окрестил преследования "охотой на ведьм".

Нетаньяху на весь Израиль обвинили в коррупции Интерфакс

В чем именно обвиняют Нетаньяху

В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху инкриминируют то, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

По "делу 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере только положительные материалы, чтобы нанести ущерб своим конкурентам.

Что грозит премьеру

Суд может приговорить Нетаньяху к 10 годам лишения свободы, если он будет осужден за взяточничество и максимальный трехлетний срок по двум другим пунктам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Израиля заявила о причастности Беньямина и Сары Нетаньяху к ряду коррупционных дел.

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