"Нет морального права": новоизбранный глава Литвы резко отвернулся от Путина

Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что считает крайне маловероятными контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью литовскому каналу LRT, передает "Европейская правда". Политик добавил, что не имеет на это морального права.

"О чем нам сейчас говорить с господином президентом России Владимиром Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, у меня просто нет оснований произносить дипломатичные, приятные словечки, а главное – у меня нет на это морального права", – сказал Науседа.

Гитанас Науседа Коллаж

По его словам, даже Европейский союз расколот из-за отношения к России. Литва, которая граничит с РФ, осознает реальную опасность Кремля.

"Сегодня нет места ни для шуток, ни для обмена дипломатическими словечками", – отметил президент.

Однако, по словам лидера Литвы, не следует провоцировать конфликты и бросаться грозными словами в адрес друг друга.

"Мы общаемся как лидеры цивилизованных государств, и прежде всего, чтобы говорить о чем-то конкретно, должен быть объект разговора", – добавил Науседа.

Как писал OBOZREVATEL, экономист и преподаватель университета Гитанас Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы 26 мая.

На первой пресс-конференции после результатов экзит-полов он заявил, что будет поддерживать дальнейшие дружественные отношения с Украиной.

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