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8 апреля • обновлено в 21:42
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Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политик Все статьи автора

Немцы даже во время эпидемии остаются немцами: пример

36.5т

Хотите я расскажу вам что такое немцы? Вот просто чтобы было понятно в двух словах. Можно много всяких историй рассказать. Но это самая простая.

Я уже, наверное, рассказывал, что мой бизнес в Германии состоит в том, что я строю жилье и продаю его. На вырученные деньги я покупаю другие дома, реконструирую их, или сношу и строю новые и т.д.

Если бизнес-план показывает, что в каком-то случае жилье выгоднее сдавать в аренду, а не продавать, то тогда мы его сдаем в аренду. Таким образом у меня есть многоквартирные дома, которые полностью сданы в аренду

Как известно, наше (немецкое) правительство разрешило квартиросъемщикам на период эпидемии коронавируса не платить арендную плату, а нам, арендодателям, запретило их за неуплату выселять.

Нужно заметить, что наша недвижимость отнюдь не элитная, а самая что ни на есть бюджетная. И в наших квартирах живут обычные немецкие работяги из под Лейпцига, Дрездена, Ганновера и т.д.

Так вот, в понедельник был момент истины: это был день, когда нам платят арендную плату. Мы гадали: сколько арендаторов нам заплатят? 20%? 5%? 50%? Даже делали ставки. И невесело шутили...

Итак результат: заплатили 100%. Это их понимание справедливости. И, даже я бы сказал, чести. Комментируйте как хотите.

Мне, прожженному цинику, это урок. Как-то даже стало гордо...

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Альфред Кох Альфред Кох
Место
Германия
Источник
Источник: Facebook Альфреда Коха
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
"Итак результат: заплатили 100%. Это их понимание справедливости. И, даже я бы сказал, чести. Комментируйте как хотите." Альфред, ну ты бы тоже вернул наворованное в России на волне этих возвышенных чувств. По справедливости, так сказать. Нормальные немцы бизнес делают, а не пасквили в интернет пишут.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Потому что мошенник и человеческая гниль Кох, воровавший при Ельцине миллионами, ни за что бы не заплатил аренду, если разрешили не платить, даже будучи миллионером!
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Cachko Elena
Cachko Elena
и что ? это богатая германия, а у нас нищие пенсионеры в Украине все платят во время всегда, нашел чем хвастаться, а стартовый капитал откуда взял, что бы дома строить ? богатый дедушка -немец оставил ? наворовал в россии , сидит в германии и хвастается неизвестно чем...в стране одни арабы, негры, турки, филипинцы - вот они и заплатили, а не немцы...
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