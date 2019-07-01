"Наравне с неонацистами": немецкая контрразведка назвала самых опасных пропагандистов Путина

Немецкая контрразведка BfV (Федеральное ведомство по охране конституции) назвала список опасностей, которые угрожают безопасности населения Германии.

На ряду с с ИГИЛом, неонацистами, антисемизмом и правым экстремизмом оказались ряд путинских СМИ — RT и Sputnik. Об этом заявил директор BfV Томас Хальденванг в интервью DW.

"К стандартному репертуару деятельности российских спецслужб продолжают относиться пропаганда и дезинформация, которая распространяется через социальные сети и определенные средства массовой информации. К их числу в отчете BfV отнесены, в частности, интернет-вещатель RT Deutsch и информационное агентство Sputnik", —сказал Хальденванг.

Хорст Зеехофер vzglyad.az

Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян возмутилась, что ее СМИ попало в "черный список" Германии и пожаловалась об этом в своем Twitter.

Она разместила видео, в котором журналистка из российского видеоагентства Ruptly (работает с филиалом в Москве и главным офисом в Берлине и является частью RT) Дениз Риз в ходе "Федеральной пресс-конференции" в Берлине задает вопрос министру внутренних дел страны Хорсту Зеехоферу о том, какие опасности из вышеперечисленных являются самыми разрушительными для Германии. Однако Зеехофер отказался отвечать на ее вопрос и ответил на него со смехом.

"Немецкая контрразведка выпустила список главных потенциальных опасностей для страны, в котором оказались RT и Sputnik — наравне с ИГИЛом, неонацистами и прочей нечистью. Когда корреспондент нашего видеоагентства Ruptly хотела уточнить у дяденек-министров, какая же опасность опаснее других, ей не хотели давать слово. Полюбуйтесь", — написала в сети Симоньян.

Когда корр нашего видеоагентства Ruptly хотела уточнить у дяденек-министров, какая же опасность опаснее других, ей не хотели давать слово.



Полюбуйтесь. pic.twitter.com/PoWfBXSqPX — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 1 июля 2019 г.

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