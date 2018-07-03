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Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

Нечего слюни распускать, россияне

3.7т

Люди до сорока, как правило, не думают о пенсии. Для них это слишком далеко. У них масса других проблем и забот и у большинства из них реальный горизонт планирования вряд ли простирается дальше пяти лет.

Военные, силовики, депутаты, судейские, прокурорские, менты и вертухаи - остались при своих и их пенсионная реформа не коснется.

Самозанятые, люди, получающие зарплату по серым схемам, а то и просто в конверте, давно для себя уже все решения приняли, рассчитывают только на себя, а не на государство и к повышению пенсионного возраста относятся с плохо скрываемым злорадством: мы же говорили, что не надо этим гондонам верить!

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Также есть люди, которые просто являются иждивенцами и знают, что на пенсию претендовать не могут ни в 55, ни в 65 лет.

А о тех, кто уже вышел на пенсию и говорить нечего: их это вся история вообще не касается: они уже в дамках!

Сдается мне, что весь сыр-бор интересен лишь максимум 20 млн. граждан благословенной эрэфии, чей протест купировать не так уж сложно. Сейчас они поорут, выпустят пар, их крики будут заглушены победными воплями российских тиффози, а потом, как это всегда и бывает, успокоятся и разбредутся по месту прописки...

Ну, а про солидарность других людей в России даже как-то и говорить неудобно: тов. Сталин хорошо научил нас жить по правилу "умри сегодня, а я - завтра".

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И не будет никакого компромисса, тонкой игры в "мудрого Путина осаживающего зарвавшееся правительство" и т.д. Осенью повысят пенсионный возраст и все. Так что не усложняйте, дорогие мои. В России работают только простые и грубые схемы. Все остальное - либеральная болтовня и попытка приписать власти человеческие черты.

Государство, это прежде всего - аппарат насилия. А в России, так и исключительно.

П.С. А нынешние жертвы путинской пенсионной реформы пусть вспомнят как они "проявляли солидарность", когда Боря Немцов вел компанию за отмену обязательного призыва в армию. Что они себе говорили тогда? Меня это не касается? Ну вот и замечательно. А теперь ваши проблемы никого кроме вас не волнуют.

Да не расстраивайтесь вы так сильно. Смотрите как все здорово: Россия в четвертьфинале и Крым наш. Да и Путин такой статный, просто - загляденье! Одним словом: подъем с колен в самом разгаре. И нечего слюни распускать. Жизнь прекрасна! Не правда ли, Дмитрий Анатольевич?

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Во всей Европе 65 лет
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RIEL DIZA
RIEL DIZA
И Путин такой молодой и юный (еще сто лет впереди)
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